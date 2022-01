O cineasta norte-americano Adam McKay, realizador do filme “Não Olhem Para Cima” (‘Don’t Look Up’), afirmou esta segunda-feira que o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estaria entre os negacionistas retratados na obra.

“Só para deixar claro, Bolsonaro definitivamente diria às pessoas para não olharem para cima. Nenhuma dúvida”, afirmou McKay numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Just to be clear, Bolsanaro definitely would tell people not to look up. No question.#DontLookUp https://t.co/uKHhePsPrL — Adam McKay (@GhostPanther) January 16, 2022

A publicação responde a um artigo publicado na véspera, no jornal O Globo, pelo ministro da Casa Civil do Brasil, Ciro Nogueira, no qual ele comparou o Partido dos Trabalhadores (PT) ao cometa retratado no filme que acaba por destruir a Terra e exortou os eleitores a olharem para cima e apoiarem Bolsonaro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nogueira insinuou que, caso saia vitorioso nas eleições presidenciais deste ano, o ex-presidente Lula da Silva, apontado como candidato do PT nas presidenciais e líder em todos as sondagens de intenção de voto, faria uma guinada no Brasil que destruiria a economia do país.

O ministro considerou que a economia está atualmente no caminho certo, embora tenha ressalvado que o setor sofreu impactos devido à pandemia de Covid-19.

Sucesso na plataforma de “streaming” Netflix, o filme “Não Olhem Para Cima”, protagonizado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, mostra dois cientistas que tentam alertar a humanidade sobre a chegada de um cometa que destruirá a vida na Terra, mas que são ignorados pelo governo dos Estados Unidos e seus apoiantes negacionistas e por causa de interesses comerciais.