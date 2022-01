Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, esteve na manhã desta segunda-feira em Portalegre, capital do Alto Alentejo, para um encontro matinal com os candidatos do partido pelo círculo eleitoral de Portalegre e uma visita à esquadra da PSP da cidade — momento que aproveitou para deixar um recado ao Chega: é o CDS, e não o partido de André Ventura, que mais historial tem na defesa das forças de segurança.

O CDS é um partido que há muitos anos faz da defesa da autoridade e da dignidade das forças de segurança uma pedra basilar do nosso estado de direito democrático”, disse Francisco Rodrigues dos Santos aos jornalistas, no final da manhã, após uma reunião de cerca de uma hora com agentes da PSP de Portalegre.

O líder do CDS defendeu, por isso, um “reforço dos meios operacionais, legais e financeiros que permita às nossas forças de segurança cumprir com eficácia e autoridade a sua missão”.

Francisco Rodrigues dos Santos destacou três pontos fundamentais: o aumento do número de efetivos, a valorização da autoridade das forças de segurança e a melhoria das condições salariais.

“O CDS defende contratação de 9 mil efetivos até ao final de 2022, para que todos os contigentes tenham meios”, disse. Acrescentou também que “deve ser criado no quadro do código penal um crime autónomo da ofensa à integridade física a forças de segurança, de modo a que a sociedade em geral perceba que agredir um agente da autoridade não é a mesma coisa que agredir outro funcionário público”. Além disso, sustentou que o subsídio de risco atualmente recebido pelos agentes da PSP representa cerca de 60 euros — “uma coisa pífia” — e deve ser equiparado ao da PJ, “na casa dos 400 euros”.

O líder do CDS deixou também críticas a Eduardo Cabrita: “Deixou carências e lacunas no investimento que devia ser feito.”

“O ex-ministro Eduardo Cabrita tinha prometido que até ao final de 2023 contrataria 10 mil novos efetivos. Nestes últimos 3 anos apenas contratou 10% desse valor, cerca de mil”, detalhou, pedindo que se dê, “a nível cultural”, um “sinal” no sentido de “valorizar as forças de segurança”.

Mas foi contra o Chega que Francisco Rodrigues dos Santos disparou com mais força — mesmo sem referir o nome do partido de Ventura. “Não podemos permitir que haja a mínima dúvida de que o CDS é o partido que sempre defendeu as nossas forças de segurança há quase 50 anos”, disse. “Temos pergaminhos há muitos anos nesta matéria e não deixamos que nenhum outro partido se aproprie desta bandeira que sempre foi do CDS.”

Questionado pelos jornalistas sobre se referia especificamente ao Chega, afirmou: “Estou-me a referir a outros partidos que copiaram segmentos do compromisso eleitoral do CDS e que acham que agora são os proprietários de bandeiras que sempre pertenceram ao nosso partido. Qualquer um deles que ache que pode advogar a defesa das forças de segurança em primeiro lugar em detrimento do CDS está profundamente equivocado.”

Francisco Rodrigues dos Santos dedica este segundo dia de campanha oficial ao Alentejo, depois de no primeiro dia ter passado por Leiria, Santarém e Castelo Branco. Depois de Portalegre, seguiu para Évora, para um almoço de campanha — para de seguida voltar a Lisboa, uma vez que esta noite participa no debate televisivo com todos os candidatos.