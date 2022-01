Um homem foi posto em prisão preventiva por suspeita de agredir os pais, no concelho de Alfândega da Fé, distrito de Bragança, informou esta segunda-feira a GNR.

O suspeito tem 35 anos e estava a ser investigado por suspeita de violência doméstica contra os pais de 64 e 68 anos, segundo informação do Comando Territorial de Bragança da GNR.

De acordo com a fonte, os militares do Núcleo de Investigação e Apoio de Vítimas Específicas (NIAVE) “apuraram que o agressor exercia violência física e verbal, de forma reiterada, contra as vítimas“.

Perante estes dados, o tribunal emitiu um mandado de detenção concretizado pela GNR, na quinta-feira, como informa esta segunda-feira em comunicado aquela força de segurança.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o suspeito ficou sujeito à medida de coação mais grave, a prisão preventiva, tendo sido encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Vila Real.