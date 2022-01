O número de automóveis produzidos em Portugal aumentou 9,7% em 2021 face a 2020, mas ainda aquém do nível atingindo antes da pandemia, registando uma queda de 16,1% relativamente a 2019, divulgou esta segunda-feira a ACAP.

De acordo com o comunicado divulgado pela Associação Automóvel de Portugal — ACAP, a produção automóvel totalizou 23.891 veículos em dezembro, representando um aumento de 78,7% face ao mesmo mês de 2020.

Em termos acumulados, em 2021, “saíram das fábricas instaladas em Portugal 289.954 veículos”, o equivalente a um crescimento de 9,7% face ao ano anterior. No entanto, registou uma diminuição de 16,1% relativamente às 345.688 unidades produzidas em 2019.

Ainda assim, a associação destaca que “a produção automóvel em 2021, em Portugal, foi 1,6 superior ao mercado interno no mesmo ano, o que se traduziu na melhoria da taxa de cobertura das importações pelas exportações e num impacto muito positivo na balança comercial do nosso país“.

Segundo a ACAP, os dados referentes a 2021 confirmam “a importância que as exportações representam para o setor automóvel”, uma vez que 97,4% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo.

A Europa “continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional (88,6%), com a Alemanha (18,2%), França (14,8%), Espanha (12,8%) e Itália (11,6%) no topo do ranking”, refere.

No que respeita à montagem de veículos automóveis em Portugal, em dezembro do ano passado, foram montados oito veículos pesados, o que representa um decréscimo de 75% face a igual mês do ano de 2020. Já no conjunto do ano foi registada uma queda homóloga de 69,8%, representando 186 veículos montados em 2021, todos eles veículos pesados de passageiros.

Os dados da ACAP indicam ainda que na totalidade de 2021 foram exportados 32,8% dos veículos montados em Portugal, representando 61 unidades, tendo como único destino a Alemanha.