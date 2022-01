Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(em atualização)

Um sismo de magnitude 5,6 abalou esta segunda-feira o oeste do Afeganistão, provocando a morte a mais de 20 pessoas. De acordo com a Reuters, que cita as autoridades locais, centenas de casas foram destruídas e reduzidas a escombros. O sismo sacudiu a província ocidental de Badghis, na fronteira com o Turcomenistão.

De acordo com Baz Mohammad Sarwari, diretor de Informação e Cultura da administração provincial de Badghis, os relatórios iniciais dão conta de 22 vítimas mortais, incluindo mulheres e crianças, sendo que outras quatro pessoas ficaram feridas.

Sendo Badghis uma zona montanhosa, é provável que o número de baixas aumente — a Associated Press fala já em 26 vítimas mortais de e uma magnitude de 5,3 ao invés de 5,6. Mais de 700 casas ficaram ainda danificadas, segundo fontes governamentais.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 30 quilómetros, de acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC, na sigla em inglês).