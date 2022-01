A Comissão Europeia adotou, esta terça-feira, duas iniciativas para apoiar e desenvolver o ensino superior, desenhando uma estratégia para o futuro e aumentando a cooperação através da construção de pontes.

A primeira iniciativa, segundo uma nota de imprensa, visa – através de uma estratégia europeia para as universidades – reforçar a dimensão europeia do ensino superior e da investigação, centrando-se nas carreiras académicas e de investigação e capacitando as universidades como motores do papel e da liderança global da União Europeia (UE).

Segundo dados de Bruxelas, a Europa abriga cerca de 5.000 instituições de ensino superior, 17,5 milhões estudantes do ensino superior, 1,35 milhões de professores e 1,17 milhões de investigadores, pretendendo-se, com esta estratégia, apoiar e permitir que todas as universidades na Europa contribuam para a resiliência e recuperação da UE.

O executivo comunitário adotou ainda uma proposta de recomendação do Conselho sobre uma maior cooperação a nível do ensino superior europeu e que deverá facilitar o fluxo de conhecimentos e estabelecer uma ligação mais forte entre a educação, a investigação e comunidades industriais inovadoras.

A proposta é um convite aos Estados-membros para tomarem medidas e criarem condições adequadas a nível nacional que permitam uma cooperação transnacional e desenvolvimento de atividades conjuntas de educação e investigação.

Neste âmbito, a Comissão Europeia quer, até meados de 2024, desenvolver iniciativas, por exemplo no âmbito do programa Erasmus+, como um estatuto legal de alianças de instituições de ensino superior que lhes permita reunir recursos, capacidades e os seus pontos fortes.