É uma situação caricata e a culpa é da políticas de linguagem imprópria ou ofensiva do Facebook. Os habitantes da vila sueca Fucke decidiram mudar o nome do lugar onde vivem, reflexo do cansaço de serem censurados quando partilham momentos do seu dia-a-dia no Facebook. O motivo é puramente linguístico, já que Fucke é confundido com o palavrão “fuck” da língua inglesa.

Nas margens do lago Fuckesjön (“Fucke Lake”), na vila nórdica onde só há 11 casas, os que lá vivem uniram-se para enviar um pedido ao The National Land Survey of Sweden para mudar o nome da vila para Dalsro (Vale Tranquilo, em tradução livre). No entanto, o processo pode durar meses e os habitante vão ter de tolerar esta situação pelo menos até o verão, de acordo com a STV da Suécia, citada pelo Daily Mail.

Na Suécia, os nomes de sítios são regulamentados pela Lei do Meio Ambiente Cultural, então o primeiro passo a dar é que o conselho da NLS analise o assunto com o Instituto de Línguas e Monumentos Antigos.

Esta lei significa, entre outras coisas, que os nomes de lugares devem ser escritos de acordo com as normas aceites para a escrita sueca, bem como o facto de que nomes de lugares usados atualmente não podem ser alterados a menos que haja razões excecionais”, explicou o The National Land Survey of Sweden à STV, em resposta escrita. “Se novos nomes forem criados, o efeito em nomes já existentes deve ser considerado. Portanto, se um lugar já tem um nome estabelecido, devem existir fortes razões para alterá-lo”.

Em 2007, 15 moradores da vila sueca de Fjuckby, em Uppsala e com apenas 60 habitantes, tentaram, sem sucesso, alterar o nome da vila para Fjukeby.

Já mais a sul da Europa, na Áustria, os moradores de Fucking tiveram mais sorte do que os de Fjuckby, quando em dezembro de 2020 conseguiram mudar o nome para Fugging. Eles eram alvo de gozo pelo nome do local onde viviam, tanto que em 2018, o site pornográfico Pornhub ofereceu-lhes acesso aos serviços premium.