Dois homens, de 54 e 39 anos, foram detidos no sábado e na segunda-feira em Coimbra por suspeita de tráfico de estupefacientes, foi anunciado esta terça-feira.

O suspeito de 54 anos foi detido na segunda-feira, cerca das 21h00, numa ação de combate ao tráfico de estupefacientes, efetuada por agentes de uma equipa de intervenção rápida da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial do Comando da PSP de Coimbra.

Em comunicado, a PSP refere que o suspeito foi “visto em pleno ato de transação” na Rua Pedro Olaio, na cidade de Coimbra, e que lhe foi apreendido seis doses individuais de cocaína, depois de abordado e sujeito a revista.

No sábado, um homem de 39 anos foi detido pela GNR, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, depois do seu comportamento ter levantado suspeita.

“Após a realização uma revista pessoal de segurança ao suspeito e de uma busca em veículo, foi possível apreender 92 doses de haxixe e cinco doses de cocaína“, refere a GNR, em comunicado divulgado esta terça-feira.

Os detidos foram constituídos arguidos e notificados para comparecer junto de autoridade judicial competente.