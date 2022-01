Dois navios de mercadorias vão atracar excecionalmente no Porto do Funchal, na Madeira, para descarregar produtos urgentes, uma vez que a forte agitação marítima tem impedido que acostem no Caniçal, anunciou esta terça-feira a Secretaria Regional da Economia.

A forte agitação marítima, que se tem feito sentir na costa sul da Madeira, tem impedido a descarga dos navios de mercadorias no Porto do Caniçal e, uma vez que as previsões apontam para que o estado do tempo se mantenha até à próxima quinta-feira, levaram a Administração de Portos da Madeira — APRAM a autorizar, excecionalmente, a atracação de dois navios no porto do Funchal, lê-se numa nota enviada às redações.

O primeiro navio a acostar será o “Ponta do Sol“, ainda esta terça-feira, de modo a descarregar gado vivo que se encontra a bordo há vários dias, indica a Secretaria Regional da Economia. Na quarta-feira, segue-se o “Funchalense 5”, que procederá à descarga de produtos perecíveis e contentares de gás.

A restante mercadoria transportada por estes dois navios, mas considerada não prioritária, será descarregada no porto do Caniçal “assim que as condições marítimas o permitam”.

O navio “Ilha da Madeira”, outro dos porta-contentores que está no arquipélago, também aguarda que as condições do mar melhorem para poder fazer a descarga no Caniçal, freguesia situado no extremo leste da ilha.

O “Ponta do Sol” deveria ter atracado no domingo, pelas 22h00, mas não conseguiu, tendo ficado “a pairar na costa norte, onde ontem [segunda-feira] teve a companhia de outros dois porta-contentores, o ‘Funchalense 5’ e o ‘Ilha da Madeira'”.