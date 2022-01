Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A mudança já tinha sido anunciada, mas agora foi aprovada pelo parlamento indonésio: Jacarta vai ser substituída por uma nova cidade, Nusantara, como capital da Indonésia.

Nusantara vai ser construída de raiz em Kalimantan, uma região na parte indonésia da ilha do Bornéu. O nome significa “arquipélago” em bahasa indonésio.

A mudança foi motivada por preocupações com a sustentabilidade de Jacarta, uma cidade congestionada e que se está a afundar. A mudança de capital foi aprovada esta terça-feira pela Câmara dos Representantes.

“A deslocalização da capital para Kalimantan foi baseada em várias considerações, vantagens regionais e questões de bem-estar”, disse Suharso Monoarfa, ministro do Planeamento Nacional, sublinhando aquilo que entende ser o “nascimento de um novo centro de gravidade económico no meio do arquipélago”.

O anúncio da mudança de capital foi feito pela primeira vez em 2019 pelo Presidente Joko Widodo, que invocou os problemas ambientais e económicos de Jacarta. A cidade está assente numa zona pantanosa, perto do mar, tornando-a propensa a inundações. É uma das cidades a afundar mais depressa em todo o mundo, de acordo com o Fórum Económico Mundial. Uma das causas para este afundamento no Mar de Java é o excesso de extração de águas subterrâneas, diz a CNN.

Jacarta é também um das cidades mais populosas do mundo. Ali vivem 10 milhões de pessoas, a que se somam outros 30 milhões na área metropolitana, de acordo com as Nações Unidas.

A lei que permitiu a mudança da capital foi aprovada pela maioria dos deputados, ainda que alguns tenham apelado, ao mesmo tempo, a um planeamento cuidado no desenvolvimento da nova capital. De acordo com dados da Agência Nacional de Planeamento e Desenvolvimento, a área total da nova cidade vai ser de 256.000 hectares — quase todos atualmente cobertos de floresta.

A maior parte do Bornéu pertence à Indonésia, com a Malásia e o Brunei a controlarem partes na zona norte.

O governo indonésio diz que o desenvolvimento da nova cidade vai ser feito em cinco fases: a primeira deve começar este ano e durar até 2024. Espera-se que a capital vá estar em constante desenvolvimento, pelo menos até 2045. O projeto foi estimado em cerca de 32 mil milhões de dólares.