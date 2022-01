Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O insólito aconteceu no passado domingo em Ottawa, no Canadá. Uma mulher foi apanhada a tirar uma fotografia sorridente em cima do teto do carro, enquanto este se afundava num rio gelado.

Ao ver que o carro se estava a afundar, os moradores mais próximos do local foram buscar caiaques e cordas para retirar a mulher do rio, avança o jornal Independent.

Um vídeo partilhado na rede social Twitter mostra os moradores a arrastar um caiaque pelo gelo, para tentar puxar a mulher para fora da água gelada enquanto ela faz uma selfie.

Listener video of a water rescue on the Rideau River in Manotick #ottnews #TheMorningRush @billcarrolltalk pic.twitter.com/81CdtxFSYX — 580 CFRA (@CFRAOttawa) January 17, 2022

A Polícia de Ottawa refere que o carro ficou preso por volta das 16h30 de domingo e garante que devido ao trabalho “incrível” dos moradores foi possível salvar a mulher.

A mulher foi resgatada felizmente sem ferimentos e devido a um trabalho incrível dos moradores locais, que a salvaram usando um caiaque e um pensamento rápido e seguro”, afirma a Polícia.

A condutora do carro vai enfrentar uma acusação de condução perigosa, de acordo com o Código Penal do Canadá, disseram ainda as autoridades.

O veículo permanece no gelo e pode representar um perigo para a população que se aventurar no local.