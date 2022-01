O avançado Miullen e o Gil Vicente, quinto classificado da Primeira Liga de futebol, rescindiram o contrato que unia as partes, informou o jogador brasileiro nas suas redes sociais na Internet.

Miullen, de 23 anos, chegou ao Gil Vicente na época passada, na qual ainda fez nove jogos oficiais pelos gilistas, mas lesionou-se com gravidade num joelho num jogo-treino, no dia 10 de dezembro de 2020.

A opção então tomada pelos médicos do clube foi tratar a lesão sem recorrer a cirurgia, mas Miullen nunca recuperou totalmente e revela que, depois da nega do médico do seguro, entretanto acionado pelo Gil Vicente, a essa pretensão, a “única opção” que teve para conseguir ser operado foi pedir a rescisão de mútuo acordo.