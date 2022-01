Marlon Bundo, o coelho que foi a “estrela” dos livros infantis da família Pence, morreu, divulgou através das redes sociais uma das filhas do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence.

“Descansa em paz, doce coelhinho”, revelou Charlotte Pence Bond através da sua conta na rede social Twitter este fim de semana.

Marlon,God brought you to us right when we needed you most.Somehow, you taught me how to always try to be kind first and never stop making an effort to get along.We had some wild times together and I’m forever grateful. Rest in sweet peace, little bunny.We love you so.Thank you❤️ pic.twitter.com/xh7TZ9hbik

— Charlotte Pence Bond (@charlibond_) January 15, 2022