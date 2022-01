Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O que parecia um passeio no parque tornou-se um verdadeiro filme de terror. Afinal, este sábado, o AC Milan recebia em San Siro o Spezia, equipa que estava apenas três pontos acima da zona de despromoção, e precisava de ganhar para voltar à liderança provisória da Serie A, já que o Inter Milão ainda não havia jogado. No fim, perdeu — e os contornos da derrota podem vir a marcar toda a temporada.

Rafael Leão abriu o marcador à beira do intervalo, Agudelo empatou já a 20 minutos do fim e, já nos descontos, Junior Messias voltou a colocar a bola no fundo da baliza. O golo do brasileiro, porém, foi anulado. E, ao sexto minuto de tempo adicional, Gyasi deu a vitória ao Spezia e derrotou o AC Milan, deixando o Inter Milão com a possibilidade de abrir cinco pontos de vantagem na liderança da classificação se vencer o Venezia no sábado.

Look. There is absolutely no issue to be had with Rebic here. The still image doesn’t give any context whatsoever pic.twitter.com/D6kvTrbDAV — Adam Digby (@Adz77) January 18, 2022

Mas a história do encontro prende-se com a anulação do golo de Messias: Rebic conduziu pelo corredor central, foi carregado em falta mas conseguiu soltar antes para o colega, que atirou à baliza e marcou. Marco Serra, o árbitro da partida, assinalou falta sobre Rebic, parou a jogada e anulou o golo sem dar a lei da vantagem. Os jogadores do AC Milan rodearam o árbitro de 39 anos, incrédulos, e a cara do próprio juiz não deixava esconder que tinha cometido um erro gigantesco que não podia reverter. Rebic aproximou-se de Serra, quase em pânico e entre protestos, e acabou por agarrar na cabeça do árbitro e quase confortá-lo quando se apercebeu de que ele próprio tinha noção do que tinha acabado de acontecer.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o Corriere della Sera, Marco Serra foi ao balneário do AC Milan depois do jogo e pediu desculpa, “quase entre lágrimas”, garantindo estar ainda em estado de choque. De acordo com o jornal, um grupo de jogadores com Ibrahimovic à cabeça acabou por consolar o árbitro. Já na conferência de imprensa, o treinador dos rossoneri confirmou esta versão. “Pediu desculpa. Sentimos muito pela pessoa em si, apercebeu-se logo do erro. Mas havia pouco a fazer. Sinto muito. Mas perdemos os três pontos…”, disse Stefano Pioli.

O árbitro continua escalado para ser o VAR no encontro desta quarta-feira entre o Sassuolo e o Cagliari, a contar para a Taça de Itália, mas o mais provável é que já não esteja presente na próxima jornada da Serie A e acabe por ser despromovido à Serie B. A possibilidade de a partida ser repetida também foi colocada em causa ao longo da noite e já durante esta terça-feira mas os regulamentos indicam que tal nunca poderia acontecer porque o jogo foi interrompido ainda antes de o remate de Junior Messias entrar na baliza — ou seja, o golo aconteceu já com o jogo parado.