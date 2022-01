Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As propostas para realizar a avaliação ambiental estratégica que irá propor a localização para a nova solução aeroportuária de Lisboa oscilam entre os dois e 2,3 milhões de euros.

De acordo com informação avançada pelo Instituto da Mobilidade e Transportes apresentaram proposta ao concurso público internacional quatro candidatos. As propostas mais baixas foram submetidas pelos consórcios Coba — Consultores de Engenharia e Ambiente e Ingeniera Y Economia del Transporte e pelo IDAD (Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, TIS, Fundec e Serenvigia, tendo valores de 1,99 milhões de euros. O consórcio composto pelo escritório de advogados Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva, a auditora EY, Ove Arup Partners, SAU e Leading Aviation tem uma proposta de dois dois milhões de euros. A PwC surge associada à Quadrante numa proposta de 2,295 milhões de euros.

O despacho a autorizar o IMT a lançar o concurso definia um valor de 2,5 milhões de euros para este procedimento.

A avaliação ambiental estratégica vai comparar três soluções para o reforço da capacidade aeroportuária em Lisboa:

A construção de um aeroporto complementar no Montijo, projeto que foi suspenso depois de a ANAC ter chumbado a localização devido a parecer negativo dado por duas autarquias.

O desenvolvimento de um novo aeroporto de raiz no Campo de Tiro de Alcochete em substituição do aeroporto Humberto Delgado.

O desenvolvimento da base aérea do Montijo como aeroporto principal para Lisboa.

De acordo com o calendário indicado pelo Ministério das Infraestruturas, este ano será escolhida o candidato que vai promover a avaliação ambiental das três localizações, mas só em 2023 deverá ser entregue a proposta e tomada a decisão final relativa ao aeroporto.