O presidente da Câmara do Porto agradeceu esta terça-feira a “ajuda preciosa” da Federação Académica para a composição das mesas de voto para as eleições legislativas de dia 30, salientando que os estudantes “vieram resolver” um problema à autarquia.

À margem da cerimónia de tomada de posse da nova Provedora do Munícipe, o autarca Rui Moreira afirmou estar agora “convencido” de que a autarquia está “capaz de responder a todos os desafios” daquele ato eleitoral, depois de ter alertado na ultima semana para a falta de gente para as mesas de voto, adiantando que dentro de um universo necessário de cerca de 600 pessoas, inscreveram-se na bolsa de agentes eleitorais cerca de seis dezenas.

“Vamos ter 120 mesas de voto com equipas completas e com um numero significativo de pessoas nas mesas de voto da Federação Académica do Porto, que nos veio dar uma ajuda preciosa”, disse o autarca.

Após o alerta de Rui Moreira, a FAP, que representa mais de 70 mil estudantes, disponibilizou-se para mobilizar jovens da academia a reforçar as mesas de voto para as eleições legislativas.

“A FAP veio resolver uma questão que tínhamos. Estamos convencidos que com 120 mesas de votos somos capazes de responder aos desafios que nos foram colocados”, assumiu Rui Moreira.

Segundo explicou o autarca “o maior número de mesas [de voto] estará no pavilhão Rosa Mota” e haverá “condições para que as pessoas com menor mobilidade possam votar, haverá carrinhos de golfe para levar as pessoas às mesas de voto”.

Esta terça-feira dá-se inicio à recolha de votos junto dos hospitais do concelho, lares e cadeias.

As eleições estão marcadas para dia 30, sendo que no Porto votam 1.592.758 eleitores.