Quinze capitães de equipa de seleções mundiais. Farshad Noor do Afeganistão, Marcelo Moreno da Bolívia, Thatayaone Ditlhokwe do Botswana, Kristian Javier das Ilhas Virgens Britânicas, Marco Soares de Cabo Verde. Aboubakar dos Camarões, Youssouf Batio do Djibouti, Enner Valencia do Equador, Ádám Szalai da Hungria, Il-Gwan Jong da Coreia do Norte, Valerii Kichin do Quirguistão, Joazhifel Pontes de São Tomé e Príncipe, Lindelöf da Suécia, Alisher Dzhalilov do Tajiquistão e Armindo de Almeida de Timor.

Sete treinadores de seleções mundiais. Raja Krishnasamy do Brunei, Eukana Tahiri das Ilhas Cook, Nikolaos Kostenoglou do Chipre, Efrem Haile da Eritreia, Jamaal Shabazz da Guiana, Lázaro Oliveira de Macau e Paulo Duarte do Togo. Ah, e mais quatro jornalistas de órgãos mundiais. Fabien Essiane da Guiné Equatorial, Michael Bascombe de Granada, Basil Chambers de Montserrat e Harry Atisson de Vanuatu.

Ao todo, 26 figuras votaram em Cristiano Ronaldo como o Melhor Jogador do Ano no prémio The Best da FIFA, sendo que longe o português ficou pela primeira vez desde que existe o prémio fora do lote de três candidatos finais a um troféu que ficou de novo nas mãos de Lewandowski, com Messi em segundo e Salah em terceiro. O polaco votou em Jorginho, Messi e Ronaldo, Ronaldo votou em Lewandowski, Kanté e Jorginho, Messi votou em Neymar, Mbappé e Benzema. Contas feitas, ganhou aquele que era favorito no plano teórico mas que acabou por perder recentemente a Bola de Ouro para o avançado argentino.

No entanto, e além de ter entrado no Melhor Onze do Ano pela sexta vez consecutiva (tantas como as que existem do troféu) a par de Rúben Dias, Cristiano Ronaldo foi também distinguido por se ter tornado no melhor marcador de sempre de seleções no futebol masculino, tendo mesmo marcado presença na cidade de Zurique para receber o prémio das mãos do presidente da FIFA, Gianni Infantino. E foi no discurso de agradecimento que o capitão da Seleção voltou a revelar a vontade de jogar mais alguns anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É um sonho ser o melhor marcador de sempre por seleções. Agradeço aos meus colegas, especialmente de Seleção, ao longo dos últimos 20 anos. Nunca pensei bater este recorde. Estou muito orgulhoso, é um troféu especial da FIFA, uma organização que eu respeito muito. Obrigado à minha família, mulher, filhos, e em breve vou ser pai outra vez [risos]. É uma grande conquista”, começou por referir após a entrega.

“Ainda tenho paixão pelo jogo, marcar golos, entreter-me. Jogo desde os cinco ou seis anos e quando vou para o relvado sinto ainda alegria e a motivação ainda está lá. Embora vá fazer 37 em breve, sinto-me motivado. Adoro futebol e quero continuar. Espero jogar mais quatro, cinco anos. Se tratar bem o corpo, este vai responder à altura”, comentou ainda o jogador que falhou os dois últimos encontros do Manchester United por um pequeno problema físico na zona da anca, de acordo com Ralf Rangnick. Mais tarde, numa publicação no seu Instagram, Ronaldo voltou a falar da distinção entre agradecimentos.

“Ganhar o Prémio Especial FIFA é uma tremenda honra e um enorme privilégio. O facto de uma instituição tão relevante escolher reconhecer-me como o melhor marcador de seleções nas competições FIFA é, para mim, o ponto mais alto dos registos conseguidos em representação do meu amado país”, disse.

“Agora, depende de mim transformar este prémio em gasolina extra e motivação para conseguir alcançar todos os nossos objetivos no Manchester United esta época, assim como nos próximos playoffs em março para que Portugal possa estar no Mundial de 2022 no Qatar e possamos continuar a escrever esta história fantástica juntos. Finalmente mas não por último, uma palavra especial para todos os jogadores tremendos que representaram Portugal ao meu lado nas últimas duas décadas e a todos os jogadores internacionais que encontrei tantas vezes pelo mundo. O vosso talento, o vosso profissionalismo e a vossa qualidade contribuiu sempre para me tornar melhor jogador”, completou na mesma mensagem.