Inês Sousa Real surgiu junto na manhã desta terça-feira, junto à base áerea n.º 6, no Montijo, com galochas calçadas. Na primeira ação da manhã, a porta-voz do PAN quis alertar para uma bandeira que já antes defendia: opção Montijo para a construção do novo aeroporto não pode ser solução. As galochas? É uma forma simbólica: “Setúbal vai ficar alagada com o nível médio das águas. É um contra-senso estar a construir o aeroporto num sítio que vai ficar inundado daqui a 30 anos”, defende.

“Será assim ou de barco que teremos de vir para esta zona. É uma política claramente que vai meter água, mas também afundar muitos dinheiros públicos”, aponta Inês Sousa Real.

Em declarações aos jornalistas, logo no arranque do dia, a porta-voz do PAN foi também questionada sobre o texto de opinião publicado esta terça-feira por Manuel Alegre no jornal Público, em que o histórico socialista criticou o PS por se colocar na eventual “dependência do PAN”, acusando o partido de Sousa Real de “subverter o primado da pessoa humana e os fundamentos humanistas da nossa sociedade”.

Em resposta, Inês Sousa Real diz que Manuel Alegre “tem de se atualizar”. “Terá mesmo de se conformar com aquilo que é o salto geracional que existiu em termos de sensibilidade para com todas as formas de vida e para com o planeta”, sublinha.

Sobre a CAP, que apelou esta segunda-feira à rejeição do voto em todos os partidos que admitam coligar-se com o PAN, Inês Sousa Real diz que “é estranho que a CAP ataque o único partido que tem defendido verdadeiramente a agricultura” e que “estes ataques só demonstram que o PAN tem estado no caminho certo”.

A comitiva do PAN seguiu depois para Almada, para uma ação de campanha de contacto com a população, e fecha o dia em Sines, de visita ao Porto de Sines.