A taxa de desemprego no Reino Unido ficou em 4,1% entre setembro e novembro, um ligeiro recuo em relação aos 4,2% registados nos três meses anteriores, indicou esta terça-feira o gabinete nacional de estatísticas.

O desemprego continua numa trajetória de descida, depois de o plano de ajuda adotado pelo Governo durante a pandemia de Covid-19 para pagar uma parte dos salários dos trabalhadores afetados ter terminado em setembro.

O número de pessoas com emprego registado subiu 0,6% para atingir 29,5 milhões, enquanto a taxa de emprego atingia 75,5% entre setembro e novembro, de acordo com os dados do gabinete. A inatividade económica situou-se em 21,3%.

Darren Morgan, diretor de estatísticas económicas do referido gabinete, destacou a melhoria do mercado laboral, com o desemprego próximo dos níveis registados antes da pandemia.