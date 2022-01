Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pelo menos 110 vagas de estágios na função pública, de um total de 500, ficaram por preencher, e tiveram de transitar para 2022.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que se refere ao programa EstágiAP XXI. As vagas que passaram para este ano vão somar-se às 1.000 previstas para a nova edição do programa, destinado a jovens licenciados.

Em resposta ao jornal, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública indica que estas 110 vagas podem vir a aumentar, “caso os candidatos agora colocados optem por não assinar os contratos de estágios com as respetivas entidades”, como aconteceu em 2021.

De acordo com o Público, na edição de 2021 do EstágiAP XXI, 25% das 500 vagas disponíveis eram para organismos dos Ministérios da Saúde e da Administração Interna, seguindo-se o Ambiente, a Economia, a Cultura, a Coesão, a Agricultura e a Educação. Os ministérios com menos vagas foram os do Planeamento, das Infraestruturas e da Defesa.

O Governo admite que a “perda de interesse” pode ser um dos motivos para as vagas estarem ficarem por ocupar, mas aponta também para desajustamentos entre licenciaturas pretendidas pelos serviços e a formação dos próprios candidatos.