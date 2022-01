Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Open da Austrália continua a estar totalmente ensombrado pela pandemia: depois de toda a novela com Novak Djokovic, que acabou deportado do país e já voltou à Sérvia, agora foi a vez de Alexander Zverev alegar que existem tenistas infetados com a Covid-19 a disputar partidas no Grand Slam.

“Acho que alguns jogadores já tinham quando chegaram e que alguns têm agora. Não estamos a ser testados pelo que, se o fôssemos, provavelmente haveria mais positivos do que há neste momento”, disse o alemão em conferência de imprensa e na sequência do teste positivo de Ugo Humbert no dia a seguir a ter sido eliminado por Richard Gasquet na primeira eliminatória. Zverev está apurado para a terceira ronda do Grand Slam e vai esta sexta-feira discutir um lugar nos oitavos de final com o moldavo Radu Albot.

Ainda que todos os tenistas tenham de estar totalmente vacinados contra a Covid-19 para poderem participar no Open da Austrália — ou ter a malfadada isenção médica –, o tenista garante que o torneio aliviou muitas restrições em comparação com a edição do ano passado. “Temos permissão para sair e podemos fazer o que quisermos. Portanto, é natural que mais pessoas fiquem infetadas. Não quero sair para restaurantes nem para fora do meu hotel. Não quero correr o menor risco a esse respeito”, indicou o número 3 do ranking ATP, acrescentando que está em Melbourne para dar “o seu melhor” e que se tem protegido através dessa “bolha própria”.

De recordar que Bernard Tomic, o australiano que disse durante um jogo que tinha sintomas e que acabou mesmo por testar positivo à Covid-19 dois dias depois, já tinha criticado os protocolos do Open da Austrália contra a pandemia. “Não acredito que alguém esteja a ser testado. Eles estão a permitir que os jogadores entrem nos courts com testes rápidos realizados no quarto”, revelou o tenista.