O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta quarta-feira em Washington que se recandidata em 2024, e que manterá Kamala Harris como candidata à vice-presidência.

Biden fez o anúncio numa conferência de imprensa, convocada para assinalar o primeiro ano do seu mandato, que se completa na quinta-feira.

“Ela será a minha parceira de lista”, garantiu Biden, referindo-se a Kamala, a primeira mulher e primeira afro-americana a chegar à vice-presidência dos Estados Unidos, a qual viu a sua quota de popularidade cair desde que entrou na Casa Branca.

Kamala Harris “está a fazer um bom trabalho” na questão do acesso das minorias ao voto, destacou Joe Biden, apesar do Congresso ter bloqueado o seu projeto de lei sobre o assunto, e quando alguns analistas acreditam que o Presidente aumentaria as hipóteses de reeleição se escolhesse outra pessoa para o acompanhar na recandidatura ao cargo.

Joe Biden prometeu ainda que vai “sair com mais frequência” da Casa Branca para se encontrar e falar com os norte-americanos.

O democrata Joe Biden tomou posse como 46.º Presidente dos EUA no dia 20 de janeiro de 2021, na sequência da vitória sobre o seu antecessor, o republicano Donald Trump, na votação realizada em 03 de novembro de 2020.