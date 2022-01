A capitania do Funchal voltou a prolongar o aviso de agitação marítima forte para a orla marítima da Madeira, emitido sábado, até ao final da tarde de quinta-feira, renovando a recomendação para as embarcações ficarem nos portos de abrigo.

Os avisos são suportados pelas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as quais indicam que as ondas vão aumentar até os quatro metros na costa norte, sendo de 3,5 metros na parte sul da ilha da Madeira.

Esta situação tem afetado as operações de atracagem dos navios de mercadorias no porto do Caniçal, aguardando alguns há mais de três dias para efetuar as descargas.

Algumas embarcações que transportavam mercadorias perecíveis e animais vivos foram, excecionalmente, autorizadas a descarregar no porto de cruzeiros, no Funchal.

O aviso que estava em vigor até às 06h00 de quinta-feira foi agora estendido até às 18h00.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, insiste a capitania no mesmo documento.