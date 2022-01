Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Dacia, marca romena que pertence ao Grupo Renault, tem vindo a ter uma trajectória ascendente, em termos de vendas. E nem a pandemia e a crise decorrente das falhas de fornecimento de semicondutores perturbaram o trajecto deste fabricante em 2021, ano em que a marca low-cost alinhou pelos construtores de luxo, como a Bentley ou a Rolls-Royce, ao conseguir crescer num contexto global de mercado adverso.

Com 537.095 unidades transaccionadas ao longo dos 12 meses do ano passado, a Dacia registou um crescimento de 3% face a 2020, impulsionada sobretudo por um êxito chamado Sandero.

A 3.ª geração do utilitário romeno, revelada no final de 2020, teve em 2021 o seu primeiro ano de exercício completo e, mais uma vez, não defraudou. O salto qualitativo, aliado à manutenção de preços baixos, estará na base de um desempenho comercial assinalável. Líder ininterrupto das vendas a retalho (a clientes particulares) na Europa desde 2017, o Sandero reforçou esse estatuto com a comercialização de 226.825 unidades no ano transacto. Ou seja, assegurou 42% do total de vendas da marca, nos 44 países onde está presente. Em Portugal, o Sandero carimbou a entrada para o top 10 dos modelos mais vendidos com um 7.º lugar conquistado à conta da entrega de 3501 unidades (dados ACAP), o que representa o maior crescimento (44,25%) no ranking dos 10 modelos mais vendidos. Com uma particularidade: liderou nas vendas a particulares. Melhor que isso, na Europa, o utilitário romeno passou a ser o segundo automóvel com maior registo de novas matrículas.

Quanto ao Duster, outro dos alicerces do êxito comercial da Dacia, conseguiu ser o 23.º veículo preferido dos portugueses em 2021, ao vender 1671 unidades (dados ACAP). Globalmente, registou 186.001 vendas, mantendo-se como o “SUV mais vendido junto dos clientes retalhistas desde 2018”, sublinha a marca.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas a principal novidade introduzida em 2021 depende exclusivamente de uma bateria. Referimo-nos ao Spring, o crossover que marca a estreia da Dacia nos veículos 100% eléctricos. À venda desde Março passado, o pequeno SUV pode até nem convencer no capítulo da segurança, mas atrai pelo preço e impressiona pela eficiência – dois argumentos que estão na base de 46.000 encomendas até ao final do ano passado, das quais 27.876 foram entregues ainda em 2021. Segundo o construtor, o Spring tem sido uma lufada de ar fresco, na medida em que 80% dos compradores são novos na marca. E isso ajudará a explicar outros dados interessantes, de âmbito mais global: é que 60% dos condutores Dacia não eram clientes das marcas do Grupo Renault e 75% dos proprietários de um Dacia mantêm-se no grupo quando decidem trocar de carro. Os números são facultados pelo CEO da Dacia e da Lada, Denis Le Vot, para justificar o crescente respeito que a marca romena granjeia na indústria e junto dos consumidores. A ponto de Le Vot descrevê-la por como “um verdadeiro motor de crescimento para o Grupo Renault”.

Em Portugal, a Dacia conquistou uma “quota recorde de 4%, correspondente a 5825 unidades”, informa a marca, ao mesmo tempo que admite que o seu desempenho global tem beneficiado de um aumento da procura de clientes particulares. “Em 2021, a quota de mercado europeia da Dacia, para as vendas a retalho de automóveis ligeiros, atingiu um recorde de 6,2%”, refere o comunicado, assinalando que isso permitiu ao construtor romeno conquistar, “pela primeira vez, o título da terceira marca mais vendida na Europa neste canal”.

Para 2022, as expectativas estão concentradas no Jogger, um modelo que mistura a versatilidade de uma carrinha com um look mais aventureiro, tipo crossover, tendo como ingrediente principal o facto de oferecer sete lugares. Esta “receita”, para ser consumida a preços acessíveis, contribuirá certamente para estimular o crescimento da marca. Por cá, está previsto que o Jogger chegue em Março, sempre com o ECO-G 100 bi-fuel, e preços que vão dos 14.900€ (versão Essential com cinco lugares) até 18.450€ (SL Extreme de sete lugares).