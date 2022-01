Um homem, de 54 anos, foi detido pela GNR por suspeitas de tráfico de droga, no concelho de Beja, tendo os militares apreendido mais de 1.150 doses de haxixe, revelou esta quarta-feira a força de segurança.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Beja da GNR indicou que o suspeito foi detido na terça-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Beja.

O homem foi detido no âmbito de “uma investigação que decorria há cerca de seis meses“, tendo os militares da Guarda dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que culminou com a apreensão de droga e outro material, pode ler-se no comunicado.

A GNR apreendeu 1.156 doses de haxixe, 1.308 euros em numerário, três doses de liamba, duas facas, duas munições de calibre 7,65 milímetros (mm), uma munição de calibre .38, um bastão e um telemóvel.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O suspeito vai ser presente, na quinta-feira, ao Tribunal Judicial de Beja para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

A operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Beja.