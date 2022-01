O FC Porto começou esta quarta-feira a preparar o duelo de domingo com o Famalicão, da 19.ª jornada da I Liga de futebol, com um treino que contou com o regresso de João Mário, mas ainda de forma limitada.

De acordo com o site oficial dos dragões, João Mário efetuou treino condicionado, assim como o espanhol Ivan Marcano e Pepe, que também evoluíram na recuperação das respetivas lesões, embora o internacional português seja baixa certa na próxima ronda do campeonato, devido a castigo.

Manafá continua a recuperar de lesão grave, enquanto Zaidu também vai falhar o encontro com o Famalicão por estar ao serviço da Nigéria na Taça das Nações Africanas, que está a decorrer nos Camarões.

Nesta sessão, o técnico Sérgio Conceição chamou aos trabalhos João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges, todos da equipa B.

Na quinta-feira, o FC Porto volta a treinar no seu centro de estágios, no Olival, às 10h30.

O encontro entre o líder da I Liga e o Famalicão, 15.º classificado, está agendado para as 20h30 e fecha a 19.ª jornada.