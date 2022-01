Uma iniciativa

É uma das missões dos órgãos de comunicação social: garantir que os leitores, ouvintes e espectadores estão bem informados, para que as suas decisões possam ser tomadas em consciência e na posse de todos os factos. Neste sentido, e com as eleições legislativas de 30 de janeiro à porta, o Observador preparou algumas iniciativas dirigidas a uma franja essencial da sociedade: os jovens.

Assim, no dia 26 de janeiro organizamos a conferência “O meu Primeiro Voto: os Jovens e a Política em Portugal”, que contará com a presença de Jorge Fernandes, cientista político, investigador do Instituto de Ciências Sociais (Univ. Lisboa), autor do livro O Parlamento Português [ed FFMS, 2015] e coordenador científico do Votómetro, Maria José Brites, investigadora do CICANT (Univ. Lusófona) e autora do livro Jovens e Culturas Cívicas [ed. LabCom, 2015], Pedro Raínho, editor-adjunto de Sociedade e coordenador de Fact Checks do Observador e Teresa Simões e Gustavo Pais Rodrigues, estudantes de 18 anos e eleitores pela primeira vez. A moderação estará a cargo do jornalista Paulo Farinha.

Qual é a magnitude da participação eleitoral e cívica dos jovens? Quais os principais perfis juvenis? Qual é a responsabilidade dos media na inclusão de vozes mais jovens? Como os partidos e os movimentos políticos podem envolvê-los mais na agenda política? Como combater a desinformação e as notícias falsificadas? Estas são algumas das questões que estarão em análise.

A conferência online começa às 17h00 do dia 26 de janeiro e será transmitida (a partir da escola de programação 42 Lisboa), no Facebook e no site do Observador. A entrada é gratuita e aberta a todos os que queiram assistir.

Se está interessado em juntar-se a nós, marque na sua agenda: dia 26 de Janeiro, às 17h, no site ou Facebook do Observador, num computador, tablet ou smartphone perto de si.

