A recolha porta-a-porta e através dos ecopontos permitiu juntar mais de 435 mil toneladas de resíduos de embalagens em Portugal em 2021, num aumento de 6,4 por cento, divulgou esta quarta-feira a Sociedade Ponto Verde.

Entre os materiais recolhidos por estas vias, o plástico aumentou 14% de 2020 para 2021.

O vidro aumentou 0,5% apesar de a recolha no ano passado ter coincidido com o encerramento temporário de hotéis, restaurantes e cafés por imposição da estratégia de combate à pandemia da Covid-19, salienta a Ponto Verde.

“As embalagens são o único fluxo de resíduos urbanos a cumprir com as metas nacionais”, salienta a Ponto Verde.

Os resíduos de embalagens produzidas em contexto urbano em Portugal é feito pela Ponto Verde, Novo Verde e Eletrão.

A Novo Verde divulgou esta quarta-feira os resultados de recolha em Portugal no ano passado, contabilizando mais de 470 mil toneladas por contar ainda com a triagem de resíduos que resultam da recolha indiferenciado.