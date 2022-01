Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um incêndio que deflagrou esta terça-feira ao final da noite, pelas 23h21, num lar em Moncada, município na província espanhola de Valência, fez pelo menos seis mortos. Quinze pessoas estão hospitalizadas e 70 residentes do lar tiveram de ser retirados por razões de segurança.

De acordo com a agência EFE, o incêndio começou num quarto no primeiro andar do lar e alastrou depois aos outros pisos. Os dois ocupantes do quarto morreram, bem como outros três residentes. A sexta vítima mortal foi um idoso que ainda foi transportado para o hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Actualització incendi residència Moncada. Els bombers ja han ventilat les instal•lacions, i continuen a la zona. Els efectius de @BombersValencia han hagut de rescatar a 25 persones. Segons informació del CICU l’incendi ha deixat 5 víctimes mortals i diversos ferits pic.twitter.com/71HBEvqrWt — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) January 19, 2022

O incêndio foi dado controlado à 1h20, cerca de uma hora depois de ter sido dado o alerta. Entre os feridos, sobretudo idosos, entre os 74 e os 94 anos, quase todos acamados, está também uma mulher de 29 anos, presumivelmente funcionária do lar.

Ximo Puig, o presidente da Generalitat de Valência, visitou esta quarta-feira o local e anunciou que a Guardia Civil está a investigar as causas do incêndio.

O Ayuntamiento de Moncada decretou três dias de luto oficial e informou que, pelas 12h, vai ser observado um minuto de silêncio em memória das vítimas.