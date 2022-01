As viagens na tarifa “TAP Plus” voltarão a ser elegíveis para o pagamento do Subsídio Social de Mobilidade, anunciou esta terça-feira o Governo da Madeira, indicando que a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) considerou também elegíveis outras tarifas.

Numa nota enviada às redações, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura salienta que, após duas cartas enviadas pela tutela à ANAC, aquela entidade “deu razão ao Governo Regional, levantando a suspensão do pagamento do Subsídio Social de Mobilidade para a Região Autónoma da Madeira em relação à tarifa TAP Plus, que volta, assim, a ser paga pelos CTT“.

Segundo o governo insular, de coligação PSD/CDS-PP, a ANAC “não só anuiu no reembolso da “TAP Plus” como apontou mais alterações, passando a ser consideradas elegíveis tarifas de outras companhias, concretamente a “Flexi Plus” da Ryanair, a “Flexi” da easyJet e a “Max” da Transavia.

“Caberá agora aos CTT, enquanto entidade pagadora do SSM [Subsídio Social de Mobilidade], retomar de imediato o pagamento das viagens realizadas em “TAP Plus”, salvaguardando os casos em que possa já ter sido ultrapassado o prazo regulamentar para pagamento”, acrescenta a secretaria regional, tutelada por Eduardo Jesus.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O governante recorda na nota que havia fundamentado nas cartas endereçadas à ANAC “a incongruência nos critérios de classificação das tarifas elegíveis, que considerou injustificável e reprovável”.

Eduardo Jesus destaca também que o Governo da Madeira “continuará a insistir junto do Governo da República para a necessidade de revisão do SSM, situação que tem sido constantemente adiada ao longo dos últimos anos“.