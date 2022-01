Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O jogo estava parado, Nuno Santos deslocou-se até à zona do banco do Sporting, ao ouvir insultos vindos da bancada atirou água nessa direção e o caldo ficou entornado. Houve empurrões, agarrões, muitos dedos em riste nessa fase e após o jogo, uma confusão desnecessária. Agora, a origem de todo esse tumulto não passou ao lado do Conselho de Disciplina da Federação e o esquerdino foi castigado com um jogo.

“Uso de expressões ou gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade” surge no mapa de castigos que foi revelado esta quarta-feira para justificar a punição ao ala leonino, que vai falhar o próximo encontro da equipa verde e branca em Alvalade e logo contra o Sp. Braga, no próximo sábado.