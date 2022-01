Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Médicos de saúde pública devem pedir “escusa de responsabilidade civil” aconselha a respetiva associação face à informação de que os eleitores isolados poderão sair de casa para votar presencialmente no dia 30.

“A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP) recomenda a todos os seus associados que peçam escusa de responsabilidade civil no seu exercício profissional e todos os conflitos legais decorrentes de atos de Autoridade de Saúde até ao final do mês de fevereiro de 2022“, pode ler-se em comunicado enviado aos órgãos de comunicação social.

A Associação expressa, assim, preocupação perante a quebra de isolamento, que irá trazer novas dificuldades ao exercício profissional dos médicos de saúde pública.

Na nota de imprensa, a ANMSP “reconhece” os constrangimentos inerentes à votação ao domicílio, mas considera que o Governo falhou no planeamento “para assegurar soluções alternativas atempadas e seguras”.

Face à decisão do voto presencial, a ANMSP pede que sejam assegurados locais e horários específicos para “não existir um cruzamento desnecessário entre indivíduos infetados/em potencial período de incubação com a restante população”.

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública apela à participação no ato eleitoral do dia 30 de janeiro com o recurso ao voto antecipado e pede que os cidadãos utilizem máscara e que os espaços se encontrem ventilados.