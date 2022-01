Um jovem brasileiro foi, esta quinta-feira, detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, quando tentava embarcar para Lisboa com mais de dois quilogramas de cocaína ocultos numa cinta colocada à volta do seu abdómen, anunciou a Polícia Federal (PF).

Em comunicado, a PF detalhou que os agentes da corporação foram acionados por funcionários da Receita Federal, que fiscalizavam os passageiros no controlo migratório, devido a suspeitas de conteúdo ilegal oculto numa “espécie de cinta elástica usada, na região do abdómen, por um homem”.

“O passageiro, brasileiro, de 25 anos de idade, foi preso após os polícias encontrarem um volume, envolto em fita adesiva, contendo mais de dois quilogramas de cocaína. O suspeito tinha como destino Lisboa, Portugal”, indicou a PF.

O cidadão brasileiro será apresentado à Justiça Federal, onde vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Apesar de não ter produção própria de cocaína, o Brasil é um dos principais pontos de passagem da droga proveniente de outros países da América Latina, com destino à Europa, e Portugal tem-se tornado numa das portas de passagem de estupefacientes para o continente europeu.