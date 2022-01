O festival de cinema Play, vocacionado para os mais novos, está marcado para fevereiro em Lisboa e, nesta edição, contará com poesia de Manuel António Pina e, pela primeira vez, com sessões em linguagem gestual portuguesa.

O Play, que vai na nona edição, é o Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa, e acontecerá de 12 a 20 de fevereiro no cinema São Jorge e na Cinemateca Júnior.

“O ‘bullying’, a identidade de género, o medo e a poesia são os temas em destaque” este ano no festival em que “o cinema é para todos, avós, pais, filhos”, como sublinha esta quinta-feira a direção em comunicado.

A programação, com cerca de 130 filmes, estará repartida por idades, abrangendo os espectadores bebés e adolescentes, até aos 13 anos.

As diretoras Catarina Ramalho e Teresa Lima destacam, por exemplo, o filme neerlandês “RapazRaparigaMix”, de Lara Aerts, uma curta documental sobre uma criança, Wen Long, e a condição intersexual, e o filme franco-suíço “Kiko e os Animais”, de Yawen Zheng, que aborda o problema do ‘bullying’.

Para públicos dos seis aos nove anos será exibido “A menina parada”, da realizadora portuguesa Joana Toste, e, nas sessões para bebés, estará o filme curto “Lontras”, de José Miguel Ribeiro.

O festival Play passará a homenagear autores relevantes da literatura portugueses no ciclo “cine-poesia”, e a primeira escolha recai em Manuel António Pina, Prémio Camões em 2011. Todas as sessões desta edição do Play terão poemas de Manuel António Pina.

Este ano, voltará a haver oficinas de cinema e de dobragens de vozes e contará com a presença da realizadora francesa Hélène Ducrocq, que fará um atelier de animação.

O cine-concerto deste ano do Play será protagonizado pelo músico Mistah Isaac, que irá musicar ao vivo duas curtas-metragens da realizadora checa Hermína Tyrlová.

Para este ano, a direção do Play alerta para a necessidade de apresentar certificado de vacinação, a partir dos 12 anos, ou comprovativo de realização de teste à Covid-19, para se entrar nas sessões.