Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O PAN foi recebido com insultos, assobios e até chocalhos numa ação de campanha no Aeroporto de Beja. A iniciativa servia para marcar aquela que tem sido uma das bandeiras do partido — Beja devia a alternativa a Lisboa, em vez da opção Montijo –, mas acabou perturbada por protestos, com elementos do Chega à mistura. A comitiva de Inês Sousa Real fala em “ataque orquestrado”, enquanto a caravana de André Ventura não quis comentar, apesar de o líder ter dito que “reprova” o sucedido.

Pouco depois das quatro da tarde, a líder do PAN chegava ao Aeroporto de Beja, onde foi surpreendida por algumas dezenas de manifestantes. A faixa que envergavam não deixava margem para dúvidas. O Grupo de Forcados Amadores de Beja, que ali se encontrava, queria marcar uma posição perante um partido que tem no seu programa a abolição da tauromaquia. “Vai-te embora”, “fascista” ou “eh, touro lindo” foram alguns dos muitos insultos ouvidos por Inês Sousa Real.

Mas não ficaria por aqui. Entre o grupo de forcados, ex-forcados e até aficionados, estavam pelo menos três elementos com ligações ao Chega. Um dos membros vestia uma tshirt do partido, que depois acabaria por tapar e uma bandeira foi também visível numa sacola que um outro elemento tinha ao ombro. O Observador sabe que um dos elementos presentes no protesto era Andreia Agostinho, a candidata número 3 do Chega pelo círculo eleitoral de Beja.

Fonte da caravana no PAN admite ao Observador que não tinha conhecimento desta ação, mas garante que foi uma iniciativa “concertada”. “Foram mal educados, insultuosos e até partiram para o body shamin. É lamentável”, afirma a mesma fonte. Apesar de os apupos terem surgido de todo o grupo, ao Observador o Grupo de Forcados Amadores de Beja quis demarcar-se de qualquer ligação política e garantir que a presença de elementos do Chega nada tinha a ver com o grupo que decidiu organizar aquele protesto a favor da tradição e das corridas de touros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Redes sociais do Chega publicaram vídeos do episódio, que entretanto foram apagados

Os vídeos terão sido publicados na página “Chega — Concelho de Beja”, na rede social Facebook e terão sido detetados por seguidores do PAN que posteriormente alertaram a comitiva. Cinco horas depois, já não é possível encontrar essas imagens.

Contudo, o Observador teve acesso a esses registos. São vídeos dos momentos em que Inês Sousa Real é vaiada, captados “de fora” da bolha. A certa altura, ouve-se até uma voz de mulher questionando: “E essa senhora vai fazer o quê? Vai bater na gente?”, acrescentando também que “se ela está mal, mude-se”.

Ao Observador, o partido liderado por Inês Sousa Real diz não ter dúvidas de que o episódio foi “concertado”, até porque inicialmente foi “exibida uma faixa do Chega”. A caravana tentou sempre ignorar os manifestantes, “até porque estava lá a PSP” e focar-se na ação que estava agendada sobre o aeroporto de Beja e encontro com o movimento de cidadãos que defende essa solução.

O PAN ressalva que “todas as pessoas têm direito a expressar-se”, mas que “é uma pena” que tenha estado presente “uma força política que incitou a discursos de ódio”, aponta fonte da campanha. O Observador sabe também que não está prevista qualquer alteração na agenda do PAN até 28 de janeiro e que o partido não prevê qualquer reforço de segurança na caravana, acreditando que episódios semelhantes ao que aconteceu em Beja não se repitam nos próximos dias.

“Nada justifica o insulto”, lamenta Inês Sousa Real

Em reação logo depois do sucedido, ainda junto ao Aeroporto de Beja, a porta-voz do PAN defendeu que “nada justifica o insulto e a ofensa” e que “não é assim que se defendem as diferentes causas ou visões que temos para a sociedade”. Inês Sousa Real diz mesmo que “é profundamente lamentável que, inclusivamente, outras forças políticas se juntem a vozes que ofendem, em regra as mulheres, com adjetivações que não são aceitáveis numa sociedade civilizada”, em clara referência ao Chega.

A caravana do PAN procurou no momento ignorar ao máximo o episódio, aliás Inês Sousa Real não se desviou uma única vez do caminho que tinha de seguir, apesar dos “encostos dos manifestantes cada vez mais à comitiva” do partido. O grupo de manifestantes esperou, a alguns metros de distância, que a ação terminasse e tornou a gritar e a insultar a líder do PAN, à semelhança do que fez à chegada, quando esta se preparava para abandonar o local.

Foi até de notar que, antes de o fazer, Inês Sousa Real esteve reunida alguns minutos com as assessoras que a têm acompanhado ao longo destas duas semanas, provavelmente para alinhar aquilo que seriam (literalmente) os próximos passos. Os dois carros que têm transportado a comitiva nesta campanha podiam ter ido ao encontro da líder do PAN (uma das opções ponderadas), evitando assim novo contacto com os manifestantes, mas Inês Sousa Real optou por marcar uma posição e não mudou em nada aquilo que era o seu trajeto — voltou para trás, para os carros, e voltou assim a ser confrontada e a ouvir apupos.

André Ventura “reprova” episódio em Beja com comitiva do PAN

A caravana do Chega foi também questionada pelo Observador sobre se tinha conhecimento deste episódio ou se a iniciativa partiu meramente de militantes ou simpatizantes. No entanto, o partido não quis prestar mais esclarecimentos, escudando-se naquilo que foi a reação de André Ventura à chegada ao jantar-comício desta quinta-feira em Chaves.

Em declarações aos jornalistas, André Ventura esclareceu que não sabe o que se passou, mas distanciou-se dos “insultos e violência”. “Não sei o que aconteceu, mas a minha atitude será sempre de reprovação, sejam quem forem os envolvidos”, assegurou o presidente do Chega. E prosseguiu: “Nem sequer vou tentar justificar. É sabido o que penso do PAN, do proibicionismo do PAN, do totalitarismo do PAN, [mas] isso é uma coisa, outra coisa são insultos e violência”.

Perante o sucedido, André Ventura recordou ainda o incidente nas eleições presidenciais de há um ano. “Já fui vítima disso, sei o que é isso e acho que em política todos perdemos quando isso acontece”, afirmou, acrescentando que nunca se revê numa “atitude ou reconhecimento pela violência”.