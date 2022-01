Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Pfizer insiste que os benefícios da vacinação de crianças com as duas doses pediátricas contra a Covid-19 continuam a superar quaisquer riscos. A reação da farmacêutica, enviada ao Observador esta quinta-feira, surge após o Infarmed ter sido notificado de uma possível reação adversa fatal no caso de uma criança de seis após que morreu no Hospital Santa Maria uma semana depois da toma da primeira dose da vacina.

Dirigindo condolências à família da vítima e lamentando a morte da criança, a Pfizer garante que “continuará a monitorizar rigorosamente os dados de segurança e tolerabilidade da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19, em todas as faixas etárias, e a trabalhar em estreita articulação com as autoridades portuguesas e internacionais”.

Os efeitos secundários mais frequentemente notificados com a utilização da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 em crianças dos cinco aos 11 anos — a única aprovada nesta faixa etária — são dores no local de injeção, fadiga, cefaleias, vermelhidão, tumefação no local de injeção, mialgias e arrepios — tudo sintomas que costumam ser de gravidade ligeira ou moderada e das quais se recupera ao fim de poucos dias.

O folheto informativo da Pfizer/BioNTech acrescenta, no entanto, que existe “um risco acrescido” de miocardite e pericardite após a vacinação; e que estas inflamações na estrutura do coração podem desenvolver-se em apenas alguns dias, mas principalmente num período de duas semanas. Na maioria dos casos, a evolução da doença é favorável: “Os dados disponíveis sugerem que o curso da miocardite e da pericardite após a vacinação não é diferente do curso da miocardite e pericardite em geral”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No caso da criança que morreu no Hospital Santa Maria, o óbito foi declarado um dia depois de uma paragem cardiorrespiratória que deixou o menino de seis anos em morte cerebral. Não se sabe o que originou a paragem do coração e dos pulmões, mas os dados tornados públicos sobre a evolução clínica da criança não incluem os sintomas mais comuns de miocardite e pericardite: dor no peito aguda e persistente, falta de ar e palpitações após a vacinação. E embora estas condições sejam mais comuns em jovens rapazes, são mais frequentes após a toma da segunda dose.

Por enquanto, a proximidade temporal de apenas uma semana entre a toma da primeira dose da vacina e os acontecimentos que conduziram à morte da criança são o único dado que relaciona o óbito à vacinação. As autoridades de saúde foram notificadas desta possível reação adversa precisamente por causa disso, mas o mesmo aconteceria se a criança tivesse tomado qualquer outra vacina ou medicamento, contra a Covid-19 ou qualquer outra doença. A teoria mais defendida pelos especialistas é que a criança ter-se-á engasgado com um objeto ou asfixiado com o próprio vómito.

As respostas mais definitivas devem chegar através do relatório da autópsia, que já foi concluída mas que ainda será completada com informações adquiridas através de exames complementares de diagnóstico. A realização dessas análises nada diz sobre se os resultados da primeira fase da autópsia foram ou não conclusivos.