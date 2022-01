A polícia moçambicana deteve um homem que terá agredido até à morte uma criança de nove anos, em Bilene, província de Gaza, no sul de Moçambique, disse, esta quinta-feira, à Lusa fonte da corporação.

O caso ocorreu na tarde do último dia 11, quando um grupo de crianças estava a brincar no pátio da casa do homem, que as terá expulsado.

Enquanto fugiam, a criança de nove anos correu menos que as outras, ficou para trás, e o homem “agrediu-a, deixando-a estatelada na rua”, disse Carlos Macuácua, chefe do departamento de relações públicas da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Gaza.

“As pessoas que passavam pelo local reconheceram a criança”, que estava “abandonada, com escoriações e sinais de agressão”, referiu o porta-voz, acrescentando que chegada a um hospital “foi declarado o óbito”.

“Das investigações feitas a partir das pessoas com quem a criança esteve, chegou-se ao suspeito”, referiu Carlos Macuácua.

O homem, de 28 anos, está detido, acusado pelo crime de homicídio agravado, avançou a polícia.