O Presidente dos Estados Unidos disse esta quarta-feira estar “profundamente desapontado” com o fracasso no Senado da grande reforma eleitoral com a qual procurava proteger os direitos de voto das restrições impostas nos estados conservadores.

“Estou profundamente desapontado por o Senado não ter conseguido defender a nossa democracia. Estou desapontado, mas não desanimado”, escreveu Joe Biden na rede social Twitter.

I am profoundly disappointed that the Senate has failed to stand up for our democracy. I am disappointed — but I am not deterred.

We will continue to advance necessary legislation and push for Senate procedural changes that will protect the fundamental right to vote.

