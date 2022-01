Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desde que a Assembleia da República foi dissolvida, a tendência que as sondagens mostram é que o PS deverá voltar a ganhar as eleições, o PSD deverá ficar em segundo e o terceiro lugar divide-se entre BE e Chega.

Com o início da pré-campanha e dos debates, o cenário manteve-se o mesmo, mas com algumas alterações principalmente nos dois partidos mais votados. Rui Rio foi aproximando-se de António Costa, mas perdeu fulgor nestas últimas sondagens, enquanto o socialista ganha terreno, ao mesmo tempo que pede uma maioria absoluta. O BE conseguiu ultrapassar o Chega enquanto terceira força política, mas André Ventura já voltou a superar os bloquistas.

Nos outros partidos, a IL foi em crescendo, enquanto a CDU é o partido que apresenta alguma variabilidade: tanto consegue 6% como cai para os 4%. O PAN não consegue ir além do resultado das últimas legislativas (4%) e as sondagens mostram que o CDS poderá mesmo obter o seu pior resultado de sempre, ficando, no melhor dos cenários, com 2%. O Livre foi aparecendo já no final da pré-campanha e chegou a ultrapassar 1%.

Sondagem DN/JN/TSF de janeiro de 2022 — Aximage

PS: 38,1% PSD: 28,5% Chega: 9% BE: 7,4% CDU: 4,8% IL: 3,7% PAN: 2,1% CDS: 1,8%

Segunda sondagem RTP/Antena 1/Público de janeiro de 2022 — Universidade Católica

PS: 39% PSD: 30% BE: 6% Chega: 6% CDU: 5% IL: 4% PAN: 3% CDS: 2% Livre: 2%

Sondagem TVI/CNN Portugal de janeiro de 2022 — Pitagórica

PS: 39,6% PSD: 30% BE: 6,4% Chega: 5,7% CDU: 5,1% IL: 5,1% PAN: 1,8% CDS: 1,5%

Sondagem Negócios, Correio da Manhã e CMTV de janeiro de 2022 — Intercampus

PS: 29% PSD: 24,1% BE: 7% Chega: 5,8% CDU: 4,9% IL: 4,6% PAN: 3,5% CDS: 0,9% Livre: 0,5%

Sondagem RTP/Antena 1/Público de janeiro de 2022 — Universidade Católica

PS: 38% PSD: 32% BE: 6% CDU: 6% Chega: 5% IL: 5% PAN: 2% CDS: 2% Livre: 1%

Sondagem SIC/Expresso de dezembro de 2021 — ICS/ISCTE

PS: 38% PSD: 31% Chega: 7% CDU: 6% BE: 5% IL: 4% PAN: 2% CDS: 2%

Sondagem DN/JN/TSF de dezembro de 2021 — Aximage

PS: 35,4% PSD: 33,2% BE: 7,3% Chega: 6,2% CDU: 5,1% IL: 3,7% PAN: 2,5% CDS: 1,3%

Sondagem TVI/CNN Portugal de dezembro de 2021 — Pitagórica

PS: 37% PSD: 31,7% Chega: 6,3% CDU: 5,9% IL: 5,9% BE: 4,9% PAN: 3% CDS: 1%

Sondagem TVI/CNN Portugal de novembro de 2021 — Pitagórica

PS: 31,8% PSD (com Rui Rio): 26,7% Chega: 5,9% BE: 4,5% CDU: 4,3% IL: 3,5% PAN: 1,6% CDS: 0,6%

Sondagem Negócios/Correio da Manhã/CMTV de novembro de 2021 — Intercampus

PS: 39% PSD: 28,1% BE: 7,7% Chega: 6,3% CDU: 5,3% PAN: 4,4% IL: 4,2% CDS: 2%

Sondagem SIC/Expresso de novembro de 2021 — ICS/ISCTE