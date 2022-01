Os distritos de Bragança, Vila Real, Setúbal, Santarém, Leiria e Braga estão esta quinta e sexta-feira sob aviso amarelo devido ao tempo frio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os seis distritos vão estar sob aviso amarelo devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima até às 09h00 de sexta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado a forte nas terras altas em especial do Norte e Centro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A previsão aponta ainda para formação de geada, em especial no interior e possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -1 graus Celsius em Bragança e os 7 no Porto, enquanto as máximas entre os 9 na Guarda e os 18 em Braga.