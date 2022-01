Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador e agora com um horário alargado. Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Esta quinta-feira queremos escutar a sua opinião sobre o parecer da Procuradoria Geral da República (PGR) sobre o voto dos eleitores em isolamento. Depois de semanas de indecisão, ontem foi entregue o parecer do conselho consultivo da PGR sobre o voto dos cidadãos que estarão em isolamento devido à Covid-19 no dia 30 de janeiro. Em conferência de imprensa, a ministra da Administração Interna (MAI), Francisca Van Dunem, divulgou que os confinados poderão sair de casa no dia das eleições legislativas — “estritamente para exercer o direito de voto”.

Mas para além de recomendar que seja permitido que todos os infetados e quem com eles habite saiam de casa para votar, o parecer deixa ainda vários avisos ao governo e aos deputados, recomendam mesmo que seja revista a lei eleitoral, até porque quem impedir alguém de votar incorre num crime de prisão de até cinco anos.

Como avalia o parecer da PGR e o que acha destes avisos feitos a Governo e deputado? Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.