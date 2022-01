Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

E Europa e o Médio enfrentam desde o início desta semana uma vaga de frio, com muitas localidades a registarem fortes nevões. Na Europa, Polónia, Alemanha, Itália, Turquia e Rússia têm sido alguns dos países afetados pela baixas temperaturas.

Em Portugal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou esta sexta-feira sete distritos sob aviso amarelo em consequência do frio: Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Leiria, Santarém e Setúbal. Estes sete distritos estão sob alerta até às 11h00 de domingo, sendo que no sábado juntam-se oito distritos a esta lista.

Na região do Médio Oriente o frio também se acentuou, com a Autoridade Meteorológica Egípcia a prever, segundo o jornal Ahram Online, uma “massa de ar frio originário da Europa”. O aviso extendia-se entre esta quinta-feira e terça-feira, dia 25. Na segunda-feira, o país tinha já estado sob baixas temperatura provenientes do continente europeu.

Também a Turquia, a partir de sábado, dia 22 de janeiro, vai ser alvo de uma descida na temperatura que poderá levar a nevões no país. “A onda de frio da Europa Central vai começar a revelar-se no dia 19 de janeiro”, explicou um meteorologista ao jornal turco Hürriyet Daily News no passado dia 17 de janeiro.

A Arábia Saudita, país onde não é comum ocorrer a precipitação de neve, foi palco, esta quinta-feira, de um intenso nevão que deixou muitas regiões desérticas cobertas de um manto branco.

SNOWFALL IN TABUK: Snow fell in the highlands of #Saudi Arabia's northern region of Tabuk on Feb. 20, 2020, and many residents came out to enjoy the spectacle. (SPA photos) pic.twitter.com/RJwSwkONBI — Arab News (@arabnews) February 21, 2020

Veja na fotogaleria acima o impacto dos nevões provocados pela descida de temperaturas na Europa e no Médio Oriente.