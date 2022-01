A Capitania do Funchal cancelou esta sexta-feira o aviso de agitação marítima para a orla marítima da Madeira, mantendo o de vento forte e a recomendação para as embarcações permanecerem nos portos de abrigo.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, lê-se no aviso emitido pela autoridade marítima.

Este aviso tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi inicialmente divulgado no passado sábado e tem sido sucessivamente renovado, estando em vigor até às 06h00 de sábado.

O vento vai ser de “leste fresco a muito fresco, por vezes forte, diminuindo para moderado a fresco”, e a visibilidade no mar será “por vezes moderada a fraca”, informa a capitania.

Quanto à ondulação, nas costas norte e sul vai diminuir “gradualmente para um a dois metros”.