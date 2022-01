DGS. Só cinco concelhos não estão no nível de risco extremamente elevado, quatro são dos Açores

Há neste momento dois concelhos com incidência cumulativa elevada (até 480 novos casos por 100 mil habitantes) — menos um do que na semana passada — e três concelhos com incidência muito elevada (até 960 casos por 100 mil habitantes) — menos dois do que na semana passada. (Pode ver aqui como estava Portugal num período equivalente no ano passado).

Os restantes concelhos (303) têm um nível de incidência cumulativa a 14 dias acima extremamente elevado (acima de 960 casos por 100 mil habitantes) até um máximo de 11.918 casos por 100 mil habitantes em Câmara de Lobos, na Madeira.

Deste cinco concelhos com incidência mais baixa, quatro estão nos Açores. Pelo contrário, a maior parte dos 15 concelhos com incidência mais alta estão na Madeira (9).

Concelhos Incidência a 19.Jan Incidência a 12.Jan Incidência a 05.Jan Câmara de Lobos 11918 8520 4429 Funchal 10205 7758 3887 Cabeceiras de Basto 9635 6196 2879 Vizela 8959 6557 2766 Ribeira Brava 8757 5819 3221 Santa Cruz 8217 6401 3512 Porto Moniz 7612 6445 3201 Guimarães 7449 5017 2907 Fafe 7430 5207 2876 Machico 7403 6185 3563 Lousada 7396 4584 1868 São Vicente 7315 4713 2406 Ponta do Sol 7201 5378 2981 Calheta, Madeira 7126 5566 2585 Braga 7090 5349 3737

Quase todos os concelhos da AML acima da incidência a nível nacional

Todos os concelhos da área metropolitana de Lisboa têm uma incidência cumulativa acima de 4.000 casos por 100 mil habitantes — aliás, 16 dos 18 concelhos estavam acima da média a 19 de janeiro (4.490,9 casos por 100 mil habitantes). Com exceção de Amadora e Sintra, todos os concelhos aumentaram a incidência em relação à semana passada. Lisboa é o concelho com a maior incidência da AML (5.822 casos por 100 mil habitantes). Concelhos Incidência a 19.Jan Incidência a 12.Jan Incidência a 05.Jan Alcochete 4570 3617 3334 Almada 5573 4863 3491 Amadora 4641 4995 3896 Barreiro 5730 4667 3335 Cascais 5150 4440 3256 Lisboa 5822 5406 4300 Loures 4934 4777 3611 Mafra 4615 3862 2938 Moita 5526 4869 3454 Montijo 4104 3293 2076 Odivelas 4869 4704 3517 Oeiras 4941 4660 3866 Palmela 4374 3397 2364 Seixal 5387 4879 3499 Sesimbra 4500 4099 2945 Setúbal 4813 3763 2527 Sintra 5202 5239 3956 Vila Franca de Xira 5327 4989 3693

Todos os concelhos da área metropolitana do Porto acima de 5.000 casos por 100 mil habitantes