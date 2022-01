Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ainda não há previsão sobre quando terá alta, mas Eunice Muñoz está “estável” e em recuperação, disse António Borges, filho da atriz, ao Observador. Esta quinta-feira, a artista de 93 anos foi transportada de urgência para o Hospital São Francisco Xavier, no Restelo (Lisboa).

Eunice Muñoz foi transportada para esta unidade hospitalar devido um pico de tensão arterial. Numa mensagem publicada no Instagram, a neta da atriz, a Lídia Muñoz, disse que a artista não tem Covid-19. “A avó está no hospital sob observação e não tarda nada já está aqui ao pé de nós outra vez”, escreveu numa ‘storie’ no Instagram,

A atriz completou 80 anos de carreira em 2021 e celebrou a data no palco do Teatro D. Maria II, em Lisboa, onde se tinha estreado profissionalmente a 29 de novembro de 1941, com 13 anos. A peça “A margem do tempo”, na qual partilhou o palco com a neta, Lídia Muñoz, foi também o espetáculo com que se despediu dos palcos.