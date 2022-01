As instituições do ensino superior vão ser avaliadas e distinguidas com o selo estudante-atleta, mediante as suas práticas para a conciliação das carreiras académicas e desportivas, informou esta sexta-feira o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Em comunicado, o IPDJ anunciou o lançamento deste selo, por forma a “distinguir as instituições do ensino superior que fomentam a articulação entre a carreira académica e a carreira desportiva dos estudantes-atletas”.

Com esta iniciativa, pretende-se, ainda, promover melhores condições para a conciliação da carreira dupla destes estudantes, com reflexo na melhoria dos resultados, quer desportivos quer académicos, e também num maior sucesso no pós-carreira desportiva, acrescentou o IPDJ.

Os estabelecimentos de ensino superior que tenham implementando o estatuto de estudante-atleta podem candidatar-se a este reconhecimento entre segunda-feira e 28 de fevereiro, tendo em vista a sua divulgação, em 31 de maio.

O IPDJ admite que o selo, válido por dois anos, venha a ser um fator de diferenciação positiva para a captação de alunos, mediante a avaliação da “implementação de condições suportadas em regulamentação própria, metodologias, infraestruturas, recursos, instrumentos e iniciativas que se destinem ao reconhecimento dos direitos do estudante-atleta”.