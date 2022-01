O Irão está a negociar com a Rússia a construção de duas novas unidades de produção na única central nuclear do país, anunciou esta sexta-feira um funcionário da Organização de Energia Atómica (AEIO) do país.

“Estão em curso negociações entre Teerão e Moscovo para construir duas unidades da central de Bushehr, de acordo com o plano da República Islâmica para produzir pelo menos 10.000 MW de eletricidade com recurso a energia nuclear“, disse o porta-voz da AIEA, Behrouz Kamalvandi.

Moscovo construiu a central de Bushehr, com um reator de 1.000 MW, e entregou-a oficialmente aos iranianos em setembro de 2013, após anos de atraso na sua conclusão.

No final de dezembro, o vice-presidente da AIEA, Mahmoud Jafari, anunciou o “atraso de dois anos” na construção dessas unidades, alegando “problemas financeiros”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As negociações entre os dois países ocorrem um dia após uma visita de dois dias do Presidente iraniano, Ebrahim Raissi, a Moscovo, durante a qual disse estar determinado a fortalecer as relações com a Rússia.

“Atualmente, o nível de comércio entre os dois países não é aceitável. Por isso, os dois países concordaram em aumentar o comércio bilateral para 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,8 mil milhões de euros) por ano, como um primeiro passo”, disse Raissi, no final de uma reunião com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

O comércio entre o Irão e a Rússia vale atualmente três mil milhões de dólares (cerca de 2,6 mil milhões de euros), segundo Teerão.

De acordo com Kamalvandi, “a promoção e o desenvolvimento da energia nuclear entre os dois países” estão entre os “temas importantes discutidos” pelos dois presidentes.

As conversações bilaterais decorrem paralelamente às negociações em Viena para tentar salvar o acordo nuclear internacional iraniano assinado em 2015, procurando o regresso dos Estados Unidos ao pacto.

Washington ofereceu a Teerão a proposta de redução das sanções ocidentais e da ONU em troca do seu compromisso de não produzir armas nucleares, bem como de reduzir substancialmente o seu programa atómico.