Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Houve menos quase um milhão de pessoas a assistir aos jogos de futebol da Primeira Liga nos estádios em comparação à época 2019/2020, noticia esta sexta-feira o Jornal de Notícias. Se na primeira metade dessa época contabilizaram-se 1.727.054 espectadores nos estádios em 153 jogos disputados, agora foram apenas 775.804 no mesmo número de partidas — menos 951.250.

O Benfica sofreu uma redução superior a 50%. Seguem-se o Futebol Clube do Porto com um decréscimo de 32,2% e o Sporting com 28,2% — ou seja, os três grandes perderam 43,3% da assistência. No conjunto, registaram menos cerca de 411 mil pessoas em relação à época de 2019/2020, que foi interrompida a meio por causa da epidemia de Covid-19.

Não foram, ainda assim, os que mais reduções registaram: o Boavista perdeu 76,1% dos espectadores nos estádios, que agora ficam abaixo dos 80 mil. É a maior quebra percentual da Primeira Liga. A seguir surgem o Marítimo com menos 68,1% de espectadores; e logo depois o Belenenses SAD, com menos 68%. Dos 15 clubes que já estavam na Primeira Liga em 2019/2020, a menor redução foi do Paços de Ferreira: 15,1%.