Louie Anderson, humorista e ator norte-americano, morreu esta sexta-feira, num hospital em Las Vegas, vítima de um tumor no sistema linfático. O artista, conhecido por interpretar o papel de Christine Baskets na série “Baskets”, que valeu um Emmy em 2016, tinha 68 anos.

Anderson ganhou notoriedade nas décadas de 1980, 1990 e 2000. Além do pequeno ecrã, fazia números de comédia stand-up e participações em talk-shows.

O ator foi também vedeta em filmes como “Um Príncipe em Nova Iorque”(1988) ou “Ferris Bueller’s Day Off” (O Rei dos Gazeteiros, 1986). Entre 1999 e 2002 foi apresentador do “Family Feud”, um concurso de televisão norte-americano.

Como conta a CNN, o artista escreveu também alguns livros que chegaram aos tops de vendas, como: “Dear Dad — Letters From An Adult Child”, “Good-bye Jumbo… Hello Cruel World”, e “The F Word, How To Survive Your Family”.