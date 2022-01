O nascimento de dois elefantes gémeos, um macho e uma fêmea, foi registado este fim de semana na reserva animal de Samburu, no Quénia. Este é um acontecimento raro, uma vez que o último registo de um caso semelhante remonta a 2006, revela a organização “Save the Elephants” na rede social Twitter.

Como o último par de gémeos nascidos há 15 anos não sobreviveu muito tempo, este é um momento crítico para os pequenos elefantes da reserva de Samburu. Ainda assim, a organização garante que todos estão a “fazer figas para os ver sobreviver”.

Congratulations to Bora from the Winds on giving birth to TWO elephant calves (male and female) this past weekend. Twin births like this are rare – in fact we haven’t seen twins in the park for decades!

Photos by Jane Wynyard and Bernard Lesirin pic.twitter.com/gWke38yyOm

— Save the Elephants (@ste_kenya) January 18, 2022